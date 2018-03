Kontiolahtelainen kuntapäättäjä Pertti Haukka on saanut tarpeekseen soteuudistuksesta. Kun sähköpostit eivät Haukan mukaan tunnu tavoittaneen valtakunnan päättäjiä, on Kontiolahden kunnanvaltuustossa vaikuttava Haukka (sd.) omin käsin rakentanut sotepyörän. Kyseessä on puusta valmistettu polkupyörä, joka polkee paikallaan, sotea kuvaten, Haukka kertoo.