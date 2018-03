Lieksassa varhaiskasvatus tutuksi kuntapäättäjille - teemaviikolla valtuutetut tutustuvat päiväkoteihin

Lieksassa vietetään ensi viikolla varhaiskasvatus tutuksi kuntapäättäjille –teemaviikkoa. Teemaviikon torstaina 15. maaliskuuta vietetään myös Valtakunnallista Varhaiskasvatuspäivää. Teemaviikon järjestävät yhteistyössä Kuntaliitto ja Lastentarhanopettajanliitto, ja sen tavoitteena on tuoda kunnanvaltuutetut varhaiskasvatuksen toimipisteisiin tapaamaan henkilökuntaa ja lapsia.

Lieksan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö Juha Ryynänen pitää teemaviikkoa hyvänä ideana.

– Kuntapäättäjät pääsevät tutustumaan varhaiskasvatuksen arkeen ja samalla meidän eri toimipisteille tarjoutuu tilaisuus esitellä kuntapäättäjille varhaiskasvatuksen monipuolista toimintaa.

Lieksassa valtuutetut ovat saaneet kutsun tulla tutustumaan Partalanmäen päiväkotiin ja Päiväkoti Oravaan maanantaina 12. maaliskuuta kello 8-16.

Vierailuun on osallistumassa valtuutetuista muun muassa Reijo Kortelainen (kok.), joka toimii kaupunginhallituksen edustajana hyvinvointilautakunnassa.

– Odotan vierailulta nimenomaan päiväkodin nykyiseen arkeen tutustumista, Reijo Kortelainen tuumaa.

–Erityisesti kiinnostaa, millaista päivähoidossa oleminen lapsille nykyisin on ja miten lapsia ohjataan eri toimintojen pariin päivän aikana. Päiväkodissa on varmasti hyvin paljon erilaisia lapsia, joten haluaisin tietää myös resursoinnin kannalta, kuinka kolmiportainen tuki järjestetään varhaiskasvatuksessa tukea tarvitseville lapsille. Ja aina on mielenkiintoista nähdä, miten eri ikäiset lapset tulevat keskenään toimeen, valtuutettu Kortelainen summaa.