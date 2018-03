Joensuulainen Sari Leinonen palkittiin Vuoden päihdelääkärinä

Vuoden päihdelääkäri -palkinto on Päihdelääketieteen yhdistyksen tunnustus päihdetyötä tekevälle lääkärille. Palkinnon saaja julkistettiin vuosittaisilla Päihdelääketieteen päivillä.

Leinonen palkitaan pitkäjännitteisestä päihdelääkärin työstään Pohjois-Karjalassa sekä päihdepalveluiden kehittäjänä ja paikallisena kouluttajana. Edeltävän vuoden aikana Leinonen on muun työryhmän kanssa ollut luomassa Siun soteen maakunnallisia päihdehoitomalleja, monipäihdevieroitusosasto on aloittanut toimintansa ja päihdesairaanhoitaja on aloittanut toimintansa yhteispäivystyksessä.

Nykyiset Siun soten päihdepalvelut ovat saaneet kiitosta niin asiakkailta kuin yhteistyötahoilta. Paikallisesti Leinonen tunnetaan yhteistyökykyisenä ja taitavana kliinikkona sekä päihderiippuvaisten henkilöiden laadukkaan hoidon puolestapuhujana.

Leinonen on koulutukseltaan yleislääketieteen erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyyden hän on suorittanut vuonna 2009 ja psykoterapeutin pätevyyden vuonna 2011. Apulaisylilääkärin tehtävien lisäksi Leinonen toimii Valviran ja Itä-Suomen hallinto-oikeuden asiantuntijana.