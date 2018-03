Mielipide: Ahmovaaran koulun voisi korjata halvalla tai sitten rakentaa uuden ala-asteen yhdessä Kolin kanssa

Juuan kunta on tekemässä itseään ja kuntalaisiaan vahingoittavaa päätöstä, lakkauttamassa Ahmovaaran kyläkoulua, linjaa lauantaina Karjalaisessa julkaistavassa mielipidetekstissä Timo Kuiri.

Kuirin mielestä kunta on tehnyt virheitä Ahmovaaran koulun kiinteistöhuollossa.

– Niiden takia rossipohjainen osa lattiasta on lahonnut käyttökelvottomaksi. Sen sijaan, että kunta korjaisi lattian, se tahtoo pistää koulun kiinni.

Kuirin mukaan lattia olisi helppo ja edullista korjata.

– Juuan eteläosan kyläläiset ovat luvanneet remonttiin tuntuvaa apua. Kunnalle jää materiaalien hankinta, purkujätteen poisvienti, työnjohto ja valvonta. Kustannus on muutaman kymppitonnin.



Kuirin mukaan kouluasiassa tulisi ottaa nyt aikalisä.

– Kouluasia kannattaisi käydä yhdessä läpi myös Lieksan päättäjien kanssa ja tuoda esille vaihtoehto, että Ahmovaaraan rakennettaisiin yhdessä uusi ala-aste. Kolinkin koulu on varsin huonossa kunnossa.

– Tilanne on nurinkurinen. Kunta on merkittävästi tukenut Ahmovaaraan rakenteilla olevaa sisäliikuntahallia. Nyt ollaan lakkauttamassa kyläkoulua, joka on hallin suurin tuleva käyttäjä. Sisäliikuntahalli tukisi myös uutta koulurakennusta.

– Kyse ei ole Ahmovaaran koulun oppilasmääristä vaan siitä, että kunta ei tahdo palvella eikä kuunnella eteläosan asukkaitaan. Ihmiset perheineen halutaan väkipakolla ajaa veronmaksajiksi naapurikuntien puolelle, Kuiri paukuttaa.

Mielipidekirjoitus julkaistaan kokonaisuudessaan lauantain Karjalaisessa.