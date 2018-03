Japanin kielen ja kulttuurin kahvila järjestetään torstaina 15. maaliskuuta kello 18 Joensuun pääkirjaston Taiteiden aukiolla.

Kulttuurikahvilassa tutustutaan japanin kielen kirjainmerkkeihin ja sanoihin sekä japanilaisen kulttuurin eri muotoihin. Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kahvila on englanninkielinen, mutta tulkkausapua suomeksi on saatavilla. Kokoontuminen on ensimmäinen kevään neljästä kokoontumiskerrasta.