Martti Suosalo tekee uutuuselokuvassa matkan suvun historiaan

Martti Suosalo, 55, on yksi suomalaisen elokuvan käytetyimpiä näyttelijöitä. Hän on näytellyt 20 elokuvassa, joista 14:ssä hän on ollut pääroolissa. Suosalo on näyttelemisellään kerännyt kasan palkintoja. Hän on saanut Kultaisen Venlan, Ida Aalberg -palkinnon, kolme Jussi-patsasta, Kritiikin kannukset ja vielä vuonna 2016 Pro Finlandia -mitalin.