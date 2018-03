Joensuu on Suomen seitsemänneksi edullisin paikka asua, käy ilmi Omakotiliiton selvityksestä. Vuonna 2017 Joensuu oli selvityksessä edullisin paikka asua.

Omakotiliitto teki selvityksen vertaillen kunnallisten maksujen suuruutta omakotitaloissa. Kunnallisia maksuja ovat kiinteistövero, lämmityssähkö, käyttösähkö, vesimaksut ja jätemaksu.

Edullisinta omakotitaloasuminen on tänä vuonna Seinäjoella ja kalleinta Raisiossa. Seinäjoella asumismenot ovat noin 3 300 euroa ja Raisiossa lähes 4 300 euroa.

Edullisin kiinteistövero on tänä vuonna Kontiolahdella, missä vero on alle 200 euroa. Espoossa vero on korkein, 802 euroa.