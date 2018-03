Lieksan perhekodissa ei ole Siun soten alueelta yhtään lasta - luvasta päätetään, kun käräjäoikeus on tehnyt ratkaisunsa

Siun soten alueelta ei ole tällä hetkellä sijoitettuna yhtään lasta Lieksassa sijaitsevaan perhekotiin, jonka toiminnassa lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä epäilty Ari Marjeta on ollut mukana.

Marjeta vetäytyi pois yrityksen vastuista ja päivittäisestä työstä viime keväänä.

Siun soten perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialuejohtaja Leena Korhonen kertoo, että perhekotiin oli aiemmin sijoitettuna yksi lapsi Siunsoten alueelta.

- Muutaman kuukauden ajan tutkinnan alussa yksi lapsi oli vielä perhekodissa, Korhonen kertoo.

Lasta ei sijoitettu muualle, koska hänen kotiutuksensa oli jo suunniteltu tutkinnan alkaessa. Lapsi kotiutui muutaman kuukauden jälkeen tutkinnan alusta suunnitelusti.

- Meillä ei siinä hetkessä ole ollut muita sijoitettuna sinne. Perhekotiin sijoitetaan lapsia myös muista kuin Siun soten kunnista, Korhonen toteaa.

Sosiaalihuollon ylitarkastaja Sirkka Koponen Itä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo, että tapaus on ollut myös aluehallintoviraston tiedossa.

- Ammatilliset perhekodit ovat aluehallintoviraston luvalla toimivia yksiköitä. Tämä on meillä tiedossa oleva yksikkö, Koponen kertoo.

Rikosepäilyissä tapana on Koposen mukaan ollut, ettei epäilyn kohde työskentelisi tutkinnan aikana perhekodissa.

- Sellainen käytäntö meillä on ollut, että on toivottavaa, ettei henkilö toimisi niissä tehtävissä, joissa asia on vireillä, Koponen toteaa.

Hän sanoo, että on yksikköön lapsia sijoittaneen kunnan tehtävä päättää, ottavatko ne perhekotiin sijoitetut lapset pois rikostutkinnan vuoksi tai sijoittavatko yksikköön uusia lapsia.

Siun sotessa ei Leena Korhosen mukaan olla nyt sijoittamassa Lieksan yksikköön uusia lapsia.

- Vastuuhenkilö siellä kyllä on vaihtunut, Korhonen muistuttaa.

Itä-Suomen alueella toimivien ammatillisten perhekotien toimiluvista päättää Itä-Suomen aluehallintovirasto. Sirkka Koposen mukaan päätöksiä kyseisen perhekodin luvan jatkosta tehdään sitten, kun käräjäoikeus on tehnyt asiassa ratkaisunsa.

- Lupaan ei voida puuttua siinä vaiheessa, kun asia on selvittelyn alla. Sen jälkeen, kun ratkaisu tulee, tehdään siitä riippuen johtopäätökset, Koponen toteaa.

- Olemme valvoneet tätä asiaa asiakirjavalvontana, eli se on jo edennyt, hän lisää.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira voisi tehdä sosiaalihuollon yksikön valvontaa, jos kyseessä olisi periaatteellinen tai laajakantoinen asia.

Valviran ryhmäpäällikkö Eine Heikkinen ja ylitarkastaja Marita Raassina kertovat, ettei Lieksan tapaus ole heille tuttu. Heidän mukaansa lastensuojeluasioissa on kuitenkin hyvin tavanomaista, että kunnat eivät sijoita lapsia yksikköön, johon liittyy rikosepäily, tai ottavat sieltä pois jo sijoittamansa lapset.

Perhekotien valvonnasta vastaavat sekä yksikön sijaintikunta, yksikköön lapsia sijoittaneet kunnat että aluehallintovirasto.