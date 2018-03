Presidentti vastasi Louhiojan koululaisten kirjeeseen jo toista kertaa - kertoi muun muassa harrastuksistaan

Koulun viidesluokkalaiset kirjoittivat kirjeet presidentille yhteiskuntaopin tunnilla, jolla käsiteltiin yhteiskunnallista vaikuttamista.

- Jokainen 5. luokan oppilas on aiheeseen liittyen valmistellut kirjeen valtiomme päämiehelle ja lähettänyt sen sähköpostitse presidentin kansliaan, koulun rehtori ja yhteiskuntaopin opettaja Antti Eteläpää kertoo.

Koululaiset saivat presidentiltä kirjeen, jossa hän vastaili oppilaiden kysymyksiin. Sama tapahtui myös viime vuonna, jolloin silloinen vitosluokka lähetti kirjeensä.

- Alun perin ajattelinkin, että presidenttimme on niin valveutunut virkamies, että hän ei jätä huomioimatta oppilaidemme viestejä - ja näin on nyt tapahtunut kaksi kertaa, että Sauli-herra on vastannut humoristisesti Lennun tervehdyksen kera!, rehtori iloitsee.

Kirje oli nimittäin allekirjoitettu Lennu-koiran kuvan ja nimen kera.

- Opetuksellisessa mielessä tämä on loistava osoitus siitä, että yhteiskunnassamme voi pienikin vaikuttaa - ja saa äänensä kuuluville, Eteläpää toteaa.

Sauli Niinistö kertoili kirjeessä muun muassa, että hänen työpäivänsä koostuvat erilaisista kokouksista ja matkoista. Hän myös kertoi, että hänellä on silloin tällöin vapaa-aikaa, mutta varsinaista lomaa ei koskaan.

- Talvisin mielelläni hiihdän ja pelaan pipolätkää.

Alla olevan kuvan saa tarkemmaksi, kun sitä klikkaa.