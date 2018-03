Reksu-kissa oli omilla teillään kaksi vuotta - "Tykkää tulla nyt peiton alle viereen"

Maatiaisuros Reksu puskee omistajaansa Janne Mustosta Joensuun Kanervalassa. Tassuissa on häivähdyksiä liasta, mutta kissa on kaikin puolin hyvävoimaisen oloinen. Ei uskoisi, että se oli kadoksissa kaksi vuotta.

Reksu karkasi omistajiltaan valjaista äkkiarvaamatta.

- Ehkä jokin pisti sitä, ja se muljautti itsensä irti. Se pinkaisi metsään emmekä nähneet sitä sen jälkeen, Mustonen kertoo.

Pariskunta laittoi kissasta ilmoituksia lähimetsään ja kyseli sitä löytöeläintaloista - tuloksetta. Toivo lemmikin löytymisestä hiipui, ja noin vuosi sitten he ottivat uuden kissan.

Alkuviikolla Mustosen sisko huomasi joensuulaisen Heli Linnolahden Facebook-päivityksen. Siinä esiintyi kovin tutun näköinen kissa.

Reksu oli ilmestynyt Linnolahtien kuistille Pilkkoon ruoan toivossa.

- Sain houkuteltua sen syömään ja talteen oman kissamme lämpimään ulkotarhaan, Linnolahti kertoo.

Syötyään kolme pussia ruokaa Reksu olisi jäänyt tyytyväisenä tarhaan, mutta Mustonen sai kissan mukaansa. Kotona varmistui, että noin vuoden ikäisenä kadonnut ja reissunsa aikana aikuiseksi kasvanut kissa todella on Reksu.

- Se alkoi kiehnätä ja kehrätä. Se selvästi muisti paikat, vaikka järjestyskin on ehtinyt muuttua.

Kovin kaukana Reksu ei ole kotoaan pyörinyt, sillä Mustosen ja Linnolahtien kodin välillä on tuskin kolmea kilometriä. Kissalla on ollut tuuria mukanaan, sillä löytyessä se oli vain hyvin likainen. Nenänpäässä olevaa tappelun jälkeä lukuun ottamatta se on selvinnyt ehjin nahoin.

- Nyt se kulkee vaimon mukana kuin perävaunu ja tulee mielellään peiton alle viereen. Ulos se ei enää lähde, edes valjaissa, Mustonen naurahtaa.