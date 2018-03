Ilomantsilainen Juha kuvasi vaikuttavan videon: Lumet rysähtävät rajulla voimalla talon katolta

Pohjois-Karjalan kattojen lumikuorma on nyt poikkeuksellisen suuri. Lumikuorma on Pohjois-Karjalassa paikoin jo 240-280 kiloa neliömetriä kohden. Ilomantsissa asuva Juha Muranen kuvasi tiistaina vaikuttavan videon siitä, millaisella voimalla lumet rysähtävät talon katolta maahan.

Muranen, 50, arvioi, että hänen pihallaan Koitereella sijaitsevassa Juuansaaressa lunta on noin 60-70 senttiä. Ilomantsin itäosiin Ilmatieteen laitos mittasi keskiviikkona jopa 104 senttimetrin lumipeitteen, mikä on koko Suomen suurimpia lukemia. Uutinen aiheesta on luettavissa täällä.

Heinävedellä 700-neliöinen varastohalli romahti keskiviikkona lumen painosta. Kuvat romahtaneesta rakennuksesta on nähtävissä täällä.

Omakotitaloasujien ei kannata kuitenkaan lumikuormasta hätkähtää, vaikka lumikerros katolla kasvaisikin silmissä.

- Lumikuorman takia ei ole koskaan romahtanut pientaloja, Suomen ympäristökeskuksen johtava hydrologi Bertel Vehviläinen sanoo.