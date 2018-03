Sakaraliittimet on viimein vaihdettava nokkavipuliittimiin

Lieneekö 33 vuoden siirtymäaika jonkinlainen Suomen ennätys, mene ja tiedä. Mutta nyt öljyalan mitta on täynnä. Öljylämmitteisten kiinteistöjen ja omakotitalojen säiliön täyttöliittimet on uusittava, vanhat sakaraliittimet on vaihdettava nokkavipuliittimiin.