Kolumni: Sanoja on liikaa ja joka päivä keksitään lisää

Kieli elää. Sen ymmärtää, kun puraisee kieltä.

Suussa asuu myös sanoja. Ainakin useimmilla sanat tulevat suusta – omasta päästä käsin.

Kaikki sanat ovat tallessa Kielitoimiston sanakirjassa. Siellä eri sanoja on yli 100 000. Sanoja on liikaa. Vähemmälläkin tulisi toimeen.

Kukaan ei voi muistaa ja osata kaikkia sanoja. Ei tarvitsekaan, mutta ovatpahan tallessa pahan päivän varalle. Suomalaisten sanojen huoltovarmuuskeskus on hyvä olla olemassa, jos joku päivä kukaan ei enää keksikään uutta sanomista. Silloin otetaan sanakirjasta vähän käytettyjä sanoja ja ruvetaan kierrättämään vanhoja. Kierrätys on hyväksi myös kielelle. Paitsi sille, joka on sitkeästi ja tiukasti kiinni omassa suussa.

Pian kaikki hymiöt, meemit ja emojit katoavat pilvipalvelujen korttitaloon, toivottavasti. Sitten on hyvä.

Voi olla, että ihmiskunta joutuu vielä opettelemaan, kuinka tuprutellaan sanallisia viestejä savumerkkeinä nuotiolta toiselle. Sanat unohtuvat, ja puhumista vältellään. Sitten sanakuvaviestejä hakataan kantoon ja kiveen.

Vielä on vaikea sanoa, miten taipuvat savumerkeiksi tämän vuoden yli 600 uutta sanaa, jotka on hyväksytty Kielitoimiston sanakirjaan. Puhuttunakin uusissa sanoissa riittää pureksimista:

Niin kuin vaikka cissukupuolinen, ilmastopakolainen, hävikkiruoka ja sydäniskuri.

Jonne on helppo, laulaja Jonne Aaron tietenkin. Tällä vuosikymmenellä Jonne on annettu nimeksi 501 pojalle. He viettävät nimipäiväänsä 29. maaliskuuta niin kuin Jonnitkin ja Jonit.

Pienellä kirjoitettu jonne on ihan eri tyyppi. Ei tarkoita paikkaa, jonne on menossa. Ei myöskään vastausta uteluun, että minne. Tänne. Kenties jonnet, minnet ja tännet ovat kielen Tupu, Hupu ja Lupu.

Uudeksi sanaksi siunattu jonne on moniselitteinen. Jos aikuista miestä sanoo jonneksi, niin tarkoittaa, että kylläpä käyttäytyy kuin lapsellinen nulikka.

Kaikki jonnet maistuvat happamalta piimältä. Joukkomääritteenä jonneja ovat esimerkiksi ysäriteinit, keitä he sitten lienevätkään.

Suomi on historian vanhimpia säilyneitä kieliä, sanovat tutkijat, kuten myös heprea, tamili ja farsi. Vanhimpia suomalaisia sanoja ovat esimerkiksi joki, kivi, suvi ja touko. Silloin selvittiin vähillä sanoilla. Sanottiin, mitä tarkoitettiin.

Suomeksi nyt sanottua kieltä lie puhuttu ehkä noin 6 000 vuotta. Ensimmäiset suomen kielellä kirjoitetut tekstit ilmestyivät 1500-luvulla.

Siksi on ihme, että vasta nyt isänmaamme sukupuolineutraaliin äidinkieleen on löydetty estenomit ja kokemusasiantuntijat.

Estenomi on vastaus haikailuun: tämä tästä vielä puuttui. Ei puutu enää. Estenomi on kauneudenhoitoalan tutkintonimike, alalla joustavasti toimiva asiantuntija.

Kokemusasiantuntija taas kiertää kertomassa muille esimerkiksi sairauksistaan. Kylähullu olisi titteliksi liian leimaava ja työnkuvaa rajaava.