Kaksi tonttia yhden hinnalla - Liperi aloittaa tonttikampanjan

Myyntikampanjan aikana kaksi vierekkäistä tonttia saa yhden hinnalla tai vaihtoehtoisesti yksi tontti myydään puoleen hintaan. Kahden rinnakkaisen tontin ostajalla rakentamisvelvoite koskee vain toista tonttia.

Myyntikampanja on määrä toteuttaa huhtikuusta syyskuuhun.

Kirkonkylän alueella on valmiin kuntatekniikan piirissä luovutettavaksi seitsemän ja Viinijärvellä 33 tonttia.

Kirkonkylässä Pietarisen peltoalueen rakennuspaikoilta on järvinäkymät. Viinijärvellä tontteja on useammassa paikassa. Rantalan alueen tonteilla on oikeus venepaikkaan Taipaleenjoella.

Liperin kirkonkylässä tonttien myyntihinnat, joista kampanjassa saa puolet pois, vaihtelevat 5 700 ja 13 600 euron välillä. Viinijärvellä korkein hinta on noin 11 000 euroa.

Aloitteen Liperin kirkonkylän ja Viinijärven tonttien tehokkaammasta markkinoinnista teki Viinijärven kehitysryhmä viime syksynä. Kampanjan aikaisista tontinluovutusehdoista päätti elinympäristölautakunta.