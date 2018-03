Leinosenlammen tuntumaan suunnitellaan lisää asumista - vireillä uusi yritys

Liperin kunta aloittaa Ylämyllyllä kaavasuunnittelun, joka tähtää Jyrinkylän Leinosenlammen pohjois- ja itäpuolen alueiden muuttamiseen asumisen alueiksi. Edellinen yritys tähän suuntaan kaatui valituksiin tämän vuosikymmenen alkupuolella.

Tarkoitus on tehdä ensin Ylämyllyn yleiskaavan muutos ja myöhemmin tarkempi asemakaava. Suunnitteluun tuleva noin 130 hehtaaria on nykyisellään haja-asutusta. Leinosen rannoilla on loma-asuntoja, joista vanhimmat 1900-luvun alkukymmeniltä.

Leinosenlammen länsipuoli ja Kirkkoniemi rantatontteineen ovat Jyrinkylän ydinalueena jo täyteen rakennettuja.

Leinosen pohjois- ja itäpuolen maankäytön suunnittelun tavoitteena on turvata Ylämyllyn asuinrakentamista pitemmälle tulevaisuuteen. Lähitulevaisuudessa luovutettavat rakennuspaikat ovat taajaman ydinalueella.

Kunnanhallitus päättää osayleiskaavan muutoksen käynnistämistä maanantaina.