Joensuun pääsiäisperinteeksi muodostuneen kärsimysnäytelmän harjoitukset hyvällä mallilla - Tomi Laurikainen palaa Jeesuksen rooliin

Joensuun pääsiäisperinteeksi muodostunut kärsimysnäytelmä Ristin tie esitetään jälleen tulevana pääsiäisenä.

Viime vuoden tapaan näytelmä esitetään Sinisellä virralla ja sen viereisellä puistoalueella. Ennen toriremonttia näytelmä esitettiin Joensuun torilla.

Näytelmä lähtee liikkeelle Siltakadun ja Kirkkokadun kulmauksesta, kulkee puistoalueen läpi Sinisen virran torin puoleiseen päähän ja lopuksi palaa takaisin Sinisen virran taidemuseon puoleiseen päähän.

- Monelle on tullut jo perinteeksi tulla katsomaan näytelmää. Ei vain paikallisille ihmisille, vaan myös jo muualle muuttaneille, täällä vierailulla oleville, tuotantovastaava Cecilia Riikonen kertoo.

Monelle näytelmän tekemisessä mukana olevalle vapaaehtoisellekin kyse on jo pitkästä perinteestä. Osa on Riikosen mukaan ollut tekemässä näytelmää jokaisena vuonna ensiesityksestä 2013 lähtien. Mukana on silti myös ensikertalaisia.

Näytelmää on tekemässä esimerkiksi Niittylahden opiston näyttelijäntyön opiskelijoita, ja puvustusta on mukana toteuttamassa Riverian opiskelijoita.

Jeesuksen rooliin palaa tänä vuonna outokumpulainen Tomi Laurikainen. Hän teki näytelmässä Jeesuksen roolin myös vuosina 2014, 2015 ja 2016.

Ristin tie on kerännyt viime vuosina Joensuun torille ja sen ympäristöön satoja katsojia.

Järjestäjät neuvovatkin asettumaan seuraamaan vaellusnäytelmää niille tapahtumapaikoille, jotka haluaa nähdä eturivistä. Harjoitukset ovat Riikosen mukaan hyvässä vaiheessa.

- Ei hirveästi enää tarvita, niin näytelmä on paketissa.

Näytelmän ohjaa totutusti Janne Hyytiäinen, kuoroa johtaa kanttori Tiina Korhonen, valo- ja äänitekniikasta sekä lavarakenteista vastaa Tatu Vuori ja puvustuksen on suunnitellut Hanne Hämäläinen. Mukana tuotannossa on noin parikymmentä henkeä ja useita paikallisia toimijoita. Esimerkiksi näytelmän kuoro on koottu useista paikallisista kuoroista ja laulajista.

Ilmainen näytelmä esitetään 30. maaliskuuta kello 17 alkaen.