Osa Kolin yrittäjistä jättää latumaksun maksamatta - kunnossapito vaakalaudalla

Kolin latuverkosto on pisimmillään hiihtolomaviikolla, johon sijoittuu talven kaksi hiihtotapahtumaa.

Matkailu: Nyt selvitetään, voisiko vapaaehtoisen maksun perusteena olla jokin muu kuin huoneluku.

Kolin latuverkoston kunnossapito on usein vaakalaudalla, koska osa siitä vastuussa olevista yrittäjistä jättää osansa maksamatta. Vaarana on, että entistä useampi jättää vapaaehtoisen latumaksun maksamatta, jolloin myös ladut jäävät hoitamatta. Kolin latujen perusverkosto on noin 60 kilometriä. Ladut ovat Kolille tärkeä matkailuvaltti.