Joensuun kaupunkialueella 30 kilometrin nopeusrajoitus on jo tavallisin - viime kesänä vain harva noudatti

Esimerkiksi viime kesänä havaittiin, että vain 8,7 prosenttia autoilijoista noudatti kolmenkympin rajoitusta Kettuvaarantiellä välillä Kyllikinkatu-Sariolankatu.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Mari Voutilainen toteaa, että 30 kilometrin aluenopeusrajoitukseen siirryttiin Joensuun keskusta- ja asuinalueilla jo vuonna 2015.

Keskuskehän sisällä yli 30 kilometrin tuntinopeutta ajaminen kiellettiin syksyllä 2000. Keskuskehä muodostuu Ranta-, Koulu-, Suvanto- ja Yläsatamakadusta. Nyt matalin keskuskehän sisällä oleva rajoitus on 20 kilometriä tunnissa.

Vaikka julkista keskustelua nopeusuudistuksesta on käyty melko vähän, kielteistäkin palautetta on annettu. Ensinnäkin rajoitus näyttää vaativan totuttelua, sillä melko moni ajaa ylinopeutta tahallaan tai tietämättään. Pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Markus Viitaniemi kertoo kuulleensa, miten kolmenkympin rajoitus on joiltakin jäänyt huomaamatta.

