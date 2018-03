Kolin latujen kunnossapito takkuaa, koska kaikki yrittäjät eivät maksaa osaansa

Kolin latuverkoston kunnossapito on usein vaakalaudalla, koska osa siitä vastuussa olevista yrittäjistä jättää osansa maksamatta. Vaarana on, että entistä useampi jättää vapaaehtoisen latumaksun maksamatta, jolloin myös ladut jäävät hoitamatta.

Kolin latujen perusverkosto on noin 60 kilometriä ja ladut ovat Kolille tärkeä matkailuvaltti.

- Kaikkia kannatusmaksuja ei ole kirjautunut. Syitä latumaksun maksamatta jättämiseen lienee monia. Kysehän on tavallaan kannatusmaksusta, koska juridisia perusteita maksun perintään ei ole. Tähän saakka latujen hoitoon on löytynyt riittävästi rahaa, toteaa Lieksan hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen.

Majoitusyritykset maksavat latujen hoidosta huoneluvun mukaan. Ongelmana on, että maksu on vapaaehtoinen eikä näin ollen perintäkelpoinen.

- Ongelma on yleinen kaikissa Suomen hiihtokeskuksissa. Teen parhaillaan selvitystä, miten tämä latumaksujen kerääminen saataisiin toimivammaksi. Yksi vaihtoehto on maksuperusteen muuttaminen niin, että maksu on suurempi, mitä lähempänä latua majoituspaikka sijaitsee, tuumii latupoolin pohjilta selvityshanketta tekevä Veli-Pekka Lyytikäinen Kolin Matkailuyhdistyksestä.

Kolin latubudjetti on noin 60 000 euroa. Suurin maksaja on Kolin suurin majoittaja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, jonka osuus budjetista on noin 12 000 euroa.

