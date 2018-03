Lammasmarkkinat Joensuussa kauppakeskuksessa ensi viikolla - paikalla koiria

Maaseudun Sivistysliitto ja Pohjois-Karjalan lampurit ovat järjestäneet Lammasmarkkinoita yhdeksän vuoden ajan.

Markkinoilla on tarjolla lammastuotteita ja lammastietoutta.

- Tänä vuonna on myös näytöksiä kehruusta sekä lampuriyhdistyksen ja pistoaitakurssien esittelyä. Lisäksi Maaseudun Sivistysliiton citypaimen kertoo, millaista on pitää kesälampaita ja mistä maisemanhoidossa on kyse. Paikalle saapuu myös ihka oikeat lammaspaimenkoirat. Kävelykadulla myydään tuttuun tapaan lammaskaalia, Maaseudun Sivistysliitto tiedottaa.

Lammasmarkkinoita on pidetty perinteisesti keväällä ennen pääsiäistä ja syksyllä ennen isänpäivää.