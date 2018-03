Linnunlahden puulajipuiston uusi suunnitelma laadinnassa - "Menee varmastikin 2020-luvulle ennen kuin päästään toteuttamaan"

Niukassakaan taloudellisessa tilanteessa kaupungin omistamaa arboretumia ei ole hylätty, vaan parasta aikaa puulajipuistolle ollaan laatimassa uutta suunnitelmaa, joka osittain pohjautuu vuonna 1988 laadittuun ensimmäisen vaiheen suunnitelmaan.

Kakkos- ja kolmosvaiheiden, joina puistoa on kehitetty, jälkeen ollaan jälleen siirtymässä eteenpäin. Millä tavoin, siitä on kaupunginpuutarhuri Ari J. Tolvasen mukaan ennenaikaista puhua.

- Menee varmastikin 2020-luvulle ennen kuin suunnitelmia päästään toteuttamaan, mutta kyllä niitä jo nyt mietitään, vuodesta 2006 kaupunginpuutarhurina toiminut Tolvanen sanoo.

Puulajipuisto oli alkujaan kaupungin, yliopiston, Botanian ja Metlan yhteinen projekti, mutta tämä raukesi jo vuosia sitten. Botania siirtyi Botanian ystävät ry:n hoitoon muutamaksi vuodeksi, ja on nyt yksityisessä omistuksessa.

Puiston ideahan on kunnianhimoinen: istutuksia on ajateltu jatkaa aina vuoteen 2190 asti. Esimerkiksi viimeiset tammet on määrä laittaa maahan vuonna 2140. Puulajeja oli alun alkaen tarkoitus istuttaa kolmessa isossa erässä, jotta puiden kasvua voitaisiin vertailla.

Arboretumin hoidosta on viime vuosina vastannut puutarhuri Petteri Uusoksa. Hänen mukaansa istutuksissa on keskitytty puihin, eikä esimerkiksi pensaita ole viime vuosina istutettu.

- Pensaat jäävät alakynteen, eikä kukaan niitä edes huomaa, Uusoksa perustelee.

