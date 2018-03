Jatkuva lumentulo käy nyppimään: "Eipä tuonne pihalle kinosten väliin kohta mahdu", "Piru irti!"

Tänä vuonna ei ole Pohjois-Karjalassa tarvinnut kaipailla kunnon talven perään. Lumet saatiin hyvissä ajoin, ja sen jälkeen sitä onkin satanut sen verran, että osassa maakuntaa lumipeitettä on jo täyden metrin verran.

Näillä näkymin talvi myös kestää vielä jonkin aikaa, sillä Ilmatieteen laitos ennustaa, että lämpötilaa pysyy tämän viikkoa tiukasti pakkasen puolella.

Karjalainen kysyi lukijoilta verkkokyselyssä, onko lumesta ollut tänä talvena haittaa.

"Piru irti! Koko katos romahtanut! Puut poikki!", nimimerkki Mitta täysi avautui.

"Jatkuvaa lumen kolaamista ja penkat niin korkeita ettei lunta saa mihinkään", totesi toinen vastaaja.

"Eipä tuonne pihalle kinosten välliin kohta mahu", nimimerkki kolamuija totesi.

"Jatkuvat lumityöt harmina. Yksi todellä ärsyttävä homma on kun sataa puuteri lunta kunnolla ja kun aukasee auton oven niin kaikki pölähtää sinne auton sisälle. Putsasitpa sen auton kuinka hyvin niin aina sieltä pölähtää sisälle lunta. Aurauskalusto ei riitä tälle lumen tulolle ja näin tullen kun on aamulla aikaseen liikenteessä niin tiet on ummessa. Pitäs olla se neliveto että pääsis suomen talvessa. Katoille kertyy älyttömästi lunta ja on riskinä sitten että katto tulee alas. Ikkunoiden edessä älyttömät lumikinokset että ei luonnon valoa edes tule sisään kunnolla", avautui nimimerkki R.R.

"Auraus tullut maksamaan maltaita tänä talvena ja hermotkin välillä kireenä kun taas sataa ja televisio näyttää palapelikuvaa", nimimerkki Leena noitui.

"Näkymä ikkunasta ei ole häävi, 3 kertaa on lapioitu matalammaksi. Asumme vaaralla, joten neliveto on autossa tarpeen. Tiet eivät ole aurattu töihin mennessä", kertoi Anne.

"Ärsytystä varsinkin Pekka Poutaa kohtaan kun hymyn väre suupielessä sanoo, että Pohjois-Karjalaan saadaan jopa 20 senttiä uutta lunta tulevina päivinä... Ärrrrrr", toteaa nimimerkki mummo.

Kaikkia lumen paljous ei hetkauta, esimerkiksi Joonas kirjoittaa ottavansa lumityöt hyötyliikunnan kannalta:

"On kyllä ollut hieman enemmän kuin miesmuistiin. Mutta otan lumityöt hyötyliikunnan kannalta. Aamulla klo.6.00 on viimeistään piha sliipattuna ja ajokunnossa. Voi kunpa olis ainainen talvi."

Osa myös on osannut iloita siitä, että talvet ovat taas kuin ennen vanhaan.

"Alkaa vaikuttaa jo ihan samanlaiselta mitä ennen vanhaan oli kunnon kinokset yms", totesi R.R.

"Ei minkäänlaista haittaa. Aina on päässyt liikkumaan sinne minne on halunnut", tuumi nimimerkki kalju kolaaja.