Kolumni: Ottaisikohan Norja puurakentamista oppimaan?

Suomi on biometsätalouden mallimaa ja edelläkävijä. Näin meille kerrotaan. Siksi hieraisin silmiäni katsellessani tuoreen Paperi ja Puu -lehden kansilehteä.

Minut pysäyttänyt etusivun vinkki oli: ”Norja haluaa biotalouden kärkimaaksi.” Norja? Öljymaa!

Jutun mukaan Norjassa on hakattu vuosittain puuta 10–12 miljoonaa kuutiometriä. Se on toki hyvin vähän verrattuna Suomeen, jossa teollisuuden käyttöön ennustetaan kaadettavan tänä vuonna puuta ennätykselliset 65 miljoonaa kuutiota.

Niin kuin Suomessakin, myös Norjassa tavoitellaan hakkuiden kasvattamista. Tulevaisuuden hakkuutavoite on 15 miljoonaa kuutiota – kasvun osuus olisi siis suhteellisesti iso.

Oleellisinta on kuitenkin se, mitä puusta tehdään. Paperin kulutuksen väheneminen ja muut globaalit megatrendit veivät sikäläisen metsäteollisuusjätin Norske Skogin konkurssiin, ja nyt katsotaan uusiin suuntiin.

Norja haluaa olla paitsi biotalouden myös ylipäätään teknologian hyödyntämisen kärjessä.

Suuria innovaatioita kehiteltäessä Norjassa samoillaan myös vanhoilla poluilla – poluilla, joiden päitä Suomessa vasta etsiskellään.

Partneri Antti Mäkikyrön analyysissa muistutetaan Norjan olevan edelläkävijä puun hyödyntämisessä esimerkiksi silloissa ja muissa rakenteissa. Lisäksi rakennetaan korkeita puutaloja.

Voisiko Norjaan päästä rakentamisoppiin? Olosuhteet eivät ole kovin erilaiset – niin sadetta kuin kylmääkin piisaa.

Surettaa niin paljon, että Helsinkiin rakennettava puukerrostalo mählättiin vesisateeseen – eikä ongelmia kuulu puuttuvan Joensuun Penttilästäkään (Karjalainen, 16.2.).

Puukerrostalon rakentamisen epäonnistuminen tuntuu olevan monelle haaveiden täyttymys. Miksiköhän?

Mäkikyrön mukaan Norjan valtion budjetissa osoitetaan tänä vuonna rahaa julkisiin rakennuksiin. Samalla etsitään uusia vaihtoehtoja, mihin puuta voi rakentamisessa käyttää.

Jos Norja-juttu sai lähinnä masentumaan, edellisen aukeaman juttu sai yhtä paljon innostumaan. Se lupaa tuorekelmua sellusta. Kahden henkilön Welmu International Oy kehittää uusiutuvista raaka-aineista ratkaisuja maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin. Ensimmäinen kehitettävä tuote on tuorekelmu, koska muovikelmulle ei ole ennestään ekologista vaihtoehtoa.

Parasta on, että tavoitteena on valloittaa ensin kuluttajamarkkinat – kunhan puupohjainen tuorekelmu on tulevana keväänä testattu teollisesti. Lupaan ostaa sitä hintaa katsomatta. Tuorekelmua tarvitsee niin vähän, ettei hinnalla ole mitään väliä.

Tästä voi vielä tulla jotain. Tölkit puusta ilman muovia ja alumiinia, Enocell tekemään pelkkää liukosellua, josta saadaan kangasta ja vaikka mitä... Kun muovikelmukin voidaan tehdä puusta, kai siitä lopulta saadaan talokin rakennettua!