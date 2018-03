Joensuun keskustan pysäköintirajoitukset muuttuvat

Joensuun keskustan asuntokatujen pysäköintijärjestelyihin tulee muutoksia, kun nyt käytössä olevat vuoropysäköintirajoitukset poistetaan.

Muutos koskee kaikkia niitä katuja, joissa nykyisin on niin sanottu perinteinen vuoropysäköinti parittomina ja parillisina päivinä. Jatkossa pysäköintikielto on edelleen voimassa jommallakummalla puolella katua mutta nykyistä pidempinä jaksoina. Toisella puolen katua pysäköinti on kielletty maanantain aamukahdeksasta torstaihin aamukahdeksaan ja toisella puolen torstaina aamukahdeksasta eteenpäin maanantain aamukahdeksaan asti.

Liikenneinsinööri Jarmo Tihmalan mukaan muutos helpottaa asukkaiden elämää.

- Autoja ei tarvitse enää siirtää joka aamu kadun toiselle puolelle kuten nykyisen vuoropysäköintirajoituksen aikana.

Liikennemerkkien muutostyöt alkavat jo tällä viikolla.