Talvi ei tee tilaa keväälle Pohjois-Karjalassa – pakkaset jatkuvat huhtikuulle asti

Talvi pitää Pohjois-Karjalaa tiukasti otteessaan, vaikka maaliskuun puoliväli on jo jäänyt taakse.



Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan päivälämpötilat pysyvät maakunnassa pääsääntöisesti pakkasella jopa huhtikuulle asti. Joinakin päivinä lämpötila voi satunnaisesti käydä nollassa tai hieman sen yläpuolella.



Keskiviikko on Pohjois-Karjalassa pääosin poutainen, ja pakkasta on päivällä 5–7 astetta. Illalla maakunnassa voidaan saada kevyttä lumisadetta.



Lumisadetta tulee lisää torstaina, jolloin pakkanen myös lauhtuu muutamalla asteella.



Perjantaista ennustetaan aurinkoista. Pakkasta on noin 4–7 astetta.