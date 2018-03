Pelastuslaitos muistuttaa lumikuormista: Omakotitalot eivät kuulu riskikohteisiin

Hallien ja liikkeiden kattoja on romahtanut viime aikoina muun muassa Nurmeksessa, Heinävedellä ja Rautalammilla lumikuorman painosta.

Pelastuslaitos on suositellut, että erityisesti hallien ja isojen rakennusten omistajat syynäisivät kattojen lumikuormat ja vähentäisivät niitä. Ovatko pelastuslaitoksen lumikuormavaroitukset purreet Pohjois-Karjalassa?

- Monesti muistuttelut saavat ihmiset havahtumaan. Toisinaan lumien pudotus ulkoistetaan esimerkiksi urheiluseuralle, ja katoilla käydään talkoohengessä, Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Markus Viitaniemi totesi tiistaina.

Valvontavastuu on kiinteistön omistajalla. Sitä ei voi ulkoistaa.

- Missään nimessä viranomaisen resurssit eivät riitä valvomaan kaikkien kiinteistöjen kattoja, Viitaniemi sanoo.

Omakotitaloasujien ei pidä kiipeillä katoille joukolla, Markus Viitaniemi korostaa. Omakotitalot eivät kuulu riskikohteisiin.

- Omakotitalon katolla huomiota on syytä kiinnittää kohtiin, joihin pääsee kertymään lunta. Esimerkiksi talon uloskäynnin yhteydessä olevan katon kulmapaikkaan on voinut kertyä lunta, mikä on painanut katosta.

Lumikuorman takia ei ole koskaan romahtanut pientaloja, kerrotaan Suomen ympäristökeskuksesta.

Jos joku päättää kiivetä omakotitalon tai hallin katolle, turvallisuus on avainsana.

- Lumien pudottelijan on syytä kiinnittäytyä katolle mahdollisuuksien mukaan. Jos henkilö putoaa katolta, touhusta aiheutuu enemmän vahinkoja kuin lumikuormasta, Viitaniemi sanoo.

Koko juttu tilaajille:

Vapaa-ajallaan lunta pudottelevan palomiehen puhelin on soinut tiuhaan Nurmeksessa