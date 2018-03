Riitta Myller Helsingin ja Joensuun junaliikenteen nopeuttamisesta - "Nyt olisi vihdoin Itä-Suomen aika"

Joensuulainen SDP:n kansanedustaja Riitta Myller puhui eduskunnan aluepoliittisessa keskustelussa keskiviikkona raideliikenteestä.

- Kolmen tunnin junamatkan toteuttaminen Helsingistä Joensuuhun ja Kuopioon on tärkeä Itä-Suomen elinvoiman lisäämiseksi, Myller kertoo tiedotteessaan.

Kolmen tunnin junamatkan mahdollistaisi Kouvolan kautta rakennettava oikorata.

- Aluepolitiikan näkökulmasta nyt olisi vihdoin Itä-Suomen aika. Nykyinen mukaan luettuna, neljän viimeisen hallituksen aikaan väylähankkeisiin on käytetty Suomessa kaikkiaan 8 miljardia, tästä pääosa on mennyt pääkaupunkiseudulle ja muualle Etelä- ja Länsi-Suomeen. Vain noin 500 miljoonaa on saatu kolmen Itä-Suomen maakunnan alueelle, Myller toteaa.

- Tällaisella suhteella ei voida jatkaa, Myller toteaa.