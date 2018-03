Pohjois-Karjalan kunnat tekivät hyvää tulosta ja tuloverotus enää maan keskitasoa

Pohjois-Karjalan 13 kunnassa tehtiin viime vuonna jopa historiallisen hyvää taloudellista tulosta. Myös maakunnan suhteellisen asema koko maan kuntatalousvertailussa on kohentunut viimeisimmät viisi vuotta.

Vaikka Pohjois-Karjalan kuntien verotulokehitys oli selvästi muuta maata heikompi ja kokonaisuutena hädin tuskin plusmerkkinen, painettiin kunnissa alas myös menot. Tuloksena syntyi historiallisen hyvä vuosikate, noin 600 euroa maakunnan asukasta kohti.

Viimeisimmät viisi vuotta vuosikatetta on kertynyt kunnissa noin 400 euroa pohjoiskarjalaista kohti. Kun viime vuoden katteet ylittävät lähes 1,5-kertaisesti poistojen arvon, merkitsee tulos kunnille mahdollisuutta varautua ainakin osaan tulevaisuusinvestointeja tulorahoituksen kautta.

Ennakoitua parempien tulosten myötä vuosi vuodelta kertyvä kumulatiivinen ylijäämä kasvoi. Pohjois-Karjalan kuntien talouspuskurit ovat nyt noin 800 euroa per asukas. Vielä viisi vuotta sitten taso oli alle 300 euroa asukas.

Pohjois-Karjalan suhteellisen asema koko maan kuntatalousvertailussa on kohentunut. Tämä näyttäytyy muun muassa vuosikatetasossa ja tuloveroprosenteissa, jotka ovat enää maan keskitasoa.

Vuonna 2014 Pohjois-Karjalan kuntien tuloverotus oli koko maan kolmanneksi kireintä. Tänä vuonna Suomessa on kuusi maakuntaa, joiden keskimääräinen tuloveroprosentti on Pohjois-Karjalaa korkeampi ja kahden muun maakunnan - Kanta-Hämeen ja Pohjois-Savon - tuloverotus on samalla tasolla.

Pohjois-Karjalan kuntien yhteisen tilinpäätöksen on laatinut maakuntaliiton kuntataloustyöryhmä.

Kuntatalousryhmän sihteerinä toimii kuntakehityspäällikkö Seppo Tiainen (kuvassa).