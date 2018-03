Joensuun evankelisluterilaisissa seurakunnissa perhetapahtumia pääsiäisenä - katso ohjelma täältä

Joensuun evankelisluterilaiset seurakunnat järjestävät lähipäivinä pääsiäistapahtumia perheille.

Rantakylän kirkolla järjestetään palmusunnuntaina 25.3. kello 15 Kohti pääsiäistä -perhetapahtuma, joka alkaa yhteislaulutilaisuudella ja jatkuu muun muassa tarjoilun, askartelun ja myyjäisten merkeissä.

Tarjoilussa on vapaaehtoinen maksu.

Enon kirkossa on palmusunnuntaina 25.3. kello 10 perhemessu, jonka jälkeen seurakuntatalolla on pientä syötävää ja ohjelmaa lapsille. Tapahtumaan on vapaa pääsy, seurakuntayhtymä tiedottaa.

Pyhäselän seurakunnalla on hiljaisella viikolla kaksi Pääsiäisen riemua perheille -tapahtumaa, joissa tutustutaan parintuhannen vuoden takaisiin pääsiäisen tapahtumiin pääsiäispolulla.

Polun päätteeksi tilaisuuksissa on mahdollisuus myös askarteluun. Pyhäselän seurakuntatalolla lapsiperheiden pääsiäispolulla voi käydä maanantaina 26.3. kello 15-20 ja Reijolan seurakuntatalolla keskiviikkona 28.3. kello 15-20.

Polun kesto on arviolta 45 minuuttia. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Toisena pääsiäispäivänä eli maanantaina 2.4. Noljakan kirkolla on Pääsiäisen ilo -perhetapahtuma. Tilaisuus alkaa kello 11.45 lasten ehtoollisopetuksella ja jatkuu perhemessulla kello 12.

Messun jälkeen tarjoillaan keittolounas. Kirkon alakerrassa palvelee Ylösnousemuskuppila sekä erilaiset toimintapisteet kello 15 saakka. Tapahtuman aikana on mahdollisuus kulkea myös opastetulla Pääsiäispolulla. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tiedotteessa kerrotaan.