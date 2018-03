Maksut eivät enää kata eläkkeitä - rahastoista joudutaan ottamaan satoja miljoonia euroja vuosittain

Vuonna 2017 sama käänne tapahtui myös kunnallisen eläkejärjestelmän puolella.

Esimerkiksi Pohjois-Karjalaan maksettiin vuonna 2016 noin 780 miljoonaa euroa työeläkkeitä.

Samaan aikaan maakunnan työnantajat ja työntekijät kerryttivät työeläkemaksuina arviolta 590 miljoonaa euroa.

Eläkerahastoja ja niiden tuottoja käytettiin Pohjois-Karjalan eläkkeisiin jo 190 miljoonaa euroa.

- Niin kauan kuin rahastot ja maksut ovat tasapainossa, niin tämä järjestelmä kestää. Kun se alkoi 60 vuotta sitten nollasta, niin se on nyt kansainvälisestikin vertailtuna erittäin hyvässä kunnossa. Mutta se edellyttää sitä, että on kerättävä riittävä määrä eläkemaksuja ja kerättävä lisäksi rahaa rahastoihin puskuriksi, sanoo Telan edunvalvontapäällikkö Nikolas Elomaa, joka vieraili Joensuussa keskiviikkona.

Eläkemaksuista on kerätty noin kuudesosa rahastoihin, joissa on tällä hetkellä rahaa noin 200 miljardia euroa. Summa on lähes kaksinkertaistunut kymmenen vuoden aikana.

