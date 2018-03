Kirjastossa voi nyt laulaa karaokea - Joensuussa uudistettiin musiikkiosastoa

Joensuun pääkirjaston musiikkiosaston kaksi huonetta on uudistettu. Huoneet ovat äänieristettyjä, ja ne soveltuvat hyvin soitto- ja lauluharjoitteluun.

Huoneet eroavat toisistaan varustelultaan. Yksi huone on karaoke- ja kuunteluhuone, joka on tehty olohuonemaiseksi. Huoneessa on vinyyli-, cd-, dvd- ja blu-ray-soittimet, televisio, sekä tablettitietokoneen ja television kautta käytettävä Singa-karaokepalvelu. Karaokepalvelun kautta on laulettavana yli 20 000 kappaletta.

Pianohuoneessa on puolestaan pelkistetympi harjoittelutila, jossa on sähköpiano ja cd-soitin. Huoneessa on myös tablettitietokone, jonka avulla voi opiskella soittoa ja laulua Rockway-verkkomusiikkikoulussa.

Huoneen voi varata musiikkiosastolta etukäteen. Kirjastot myös lainaavat ukuleleita ja kanteleita.