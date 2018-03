Lumenpudotukseen on monet keinot - jopa nostokurki apuna

Lumenpudotukseen on monenlaisia keinoja, ja niistä yhtä ihmeteltiin Pilkon Citymarketin pihassa perjantaina, kun Kattotutka Oy pudotti myymälärakennuksen katolta lumia nostokurjen avulla.

Samalla metodilla on lumia pudotettu jo muun muassa Lieksan Citymarketin katolta, ja tullaan pudottamaan myös Rantakylän kirkon katolta.

- Nostokurjen avulla lumi saadaan katolta suoraan kyytiin, eikä sitä tarvitse poimia välissä maasta, kertoo projektipäällikkö Juha Käräjähonka Kattotutkasta.

Keskustassa ei aina myöskään pystytä pudottamaan lumia maahan. Lumenpudotus voi käydä käsipelillä haastavaksi myös silloin, jos katto on useammassa eri korkeudessa.

Runsasluminen talvi on aiheuttanut sen, että lumenpudotustehtäviä on tänä talvena ollut normaalia enemmän. Käräjähonka myöntää että kiirettä on lumenpudotuksessa riittänyt.

Myös kotitaloudet ovat huolissaan kattojen lumikuormista, vaikka omakotitalojen katot lumikuormat kestävätkin.

- Jos ei joka päivä, niin ainakin joka toinen päivä joku soittaa huolissaan, Käräjähonka kertoo.

Käräjähonka suosittelee, että omakotitalojenkin asukkaat tarkistavat katoilta mahdolliset jiirikohdat. Esimerkiksi L-muotoisten kattojen jiirikohtiin kertyy yleensä kovat lumitaakat.

Mikäli katolla on ilmastointi- tai tuuletusputkia, on myös mahdollista, että kevään tullen sulamisvedet pääsevät putkistoon.