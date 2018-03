Mustalista: Rikooko riskillä ruma?

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan Suomi on maailman onnellisin maa. Meillä asia on ollut tiedossa siitä saakka, kun Lordi voitti Euroviisut ja Curt Lindström från Sverige hankki meille kaivatun lätkäkullan.

Täydellistä onnellisuutta varjostaa suloisessa Suomessamme vain yksi haittatekijä – koirankusettajat kuntohiihtoladulla, mutta kohtapa lumet sulavat, laturaivo laantuu ja sauvojen tökkimät reiät takapuolessa arpeutuvat.

Vielä pari viikkoa sitten olimme onnellisia. Sitten Yleisradio syöksi meidät murheen alhoon. Porilaisten marssia ei soitettu kultamitalistille selostajalegenda Pekka Tiilikaisen ohjeiden mukaan. Siis joku Yleisradion pikkupomo häpäisi kertalaakilla olympialaisten kultamitalistin, Porilaisten marssin ja Pekka Tiilikaisen! Tuohon ei moni pystynyt edes punaisen Reporadion aikoihin.

Selityksiä on kuultu, mutta tehty mikä tehty. Yleisradio tosin ilmoitti, että Porilaisten marssi soi kultamitalisteille jatkossa. Se ei riitä. Vaadimme, että Yleisradion on soitettava tunnelmaan sopivia biisejä kaikkien olympiasuoritusten aikana.

Peking 2022, käynnissä talviolympialaisten 30 kilometrin yhdistelmäsprintti suorin vartaloin. Selostaja Antero Huutoranta metelöi kuin älypuhelimensa kadottanut teini:

– Voivoivoi nyt näyttää todella pahalta, viiden kilometrin kohdalla Iivo Heikkinen on kilometrin muista jäljessä. Helsinki ja Pasila, nyt soimaan Dannyn Vähän ennen kyyneleitä.

– Voivoivoi pääjoukko lähestyy 10 kilometrin väliaika-asemaa, jonka norjalaiset ohittivat jo kolme minuuttia sitten. Pääjoukko meni menojaan, nyt alkaa tulla näitä Bolivian ja Costa Rican poikia. Pekka Tiilikaista siteeraten ”Kello käy eikä Heikkistä näy”. Helsinki ja Pasila, tähän väliin Jenni Vartiaisen Missä muruseni on.

– Pääjoukko on puolimatkassa, norjalaiset tulivat juuri maaliin. Monitorikuvassa Iivo Heikkinen on 20 kilometrin kohdalla ja nojaa väsyneenä puuhun. Helsinki ja Pasila. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin Konsta Jylhän Vaiennut viulu. Norjalaiset riemuitsevat podiumilla, Helsinki ja Pasila, soitetaanpa heille Mikko Alatalon Rikoo on riskillä ruma.

– Voivoivoi ilta alkaa vaihtua yöksi täällä Pekingin hiihtostadionilla, ja lopultakin on Iivo Heikkinen maalisuoran päässä parhaana suomalaisena. Helsinki ja Pasila, nyt levylautaselle Pettäjän tie, tietysti Taisto Ahlgrenin tulkitsemana. Ennätämme kuunnella sen kolmeen kertaan ennen kuin Iivo on haastattelupisteessä.

Kisastudiossa 25 asiantuntijaa kommentoi hiihtoa. Juha Mieto ei päässyt paikalle, Kurikan S-marketissa on mämmi tarjouksessa. Norjalaisten kunniaksi kisastudio esitti aluksi Unto Monosen Satumaan uusilla sanoilla: – Tenojoen tuolla puolen jossakin on maa, jossa onnen kaukorantaan...

Lopuksi Ylen johtava hiihtoasiantuntija Sami Jauhojärvi saa esittää levytoivomuksen. Vieläkään ei kuulla Porilaisten marssia:

– Jo vain nyt on pantava soimhan Eero ja Jussi & Boys: Ei aika mennyt koskhan palaa.