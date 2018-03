Arkkipiispa Paavalin valokuvia esillä ensi kertaa

Kulttuurikeskuksen kaikki alakerran kokoushuoneet ovat saaneet oman ilmeen.

Arkkipiispa Paavalille nimetyssä huoneessa paljastuu ahkera valokuvaaja: seinillä on arkkipiispan ottamia kuvia 1900-luvun eri vuosikymmeniltä.

- Valokuvat ovat ensimmäistä kertaa tällä tavalla esillä, kertoi Ortodoksisen kulttuurin säätiön puheenjohtaja Keijo Mutanen.

Osa imatralaisen ikonimaalari Liisa Tynkkysen Pyhät päivät -näyttelyn ikoneista on valmistunut aivan viime viikkoina, meneillään olevana paastoaikana.

- Tämä näyttely on ollut tämän kevään paastotaipaleeni. Minulla on pienestä pitäen ollut halu työstää uskon asiat näkyväksi. Ikonimaalarille visuaalinen maailma ja uskon siirtäminen näkyväksi on luonteenomaista.

- Ikonin edessä olemme kuin kännykkä laturissa. Olemme Jumalan latauksessa, evästi näyttelyn avannut kirkkoherra Paavo Ratilainen.