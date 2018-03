Lopullinen saldo kaarisillan puolesta 329 nimeä - käsittelyyn vaadittava prosenttiosuus ylittyy kirkkaasti

Lieksan kaarisillan puolesta -ryhmä luovutti yhteensä 606 lieksalaisen, muualla Suomessa asuvan ja Lieksassa vierailleen matkailijan allekirjoittamat nimilistat Lieksan kaarisillan säilyttämiseksi Lieksan kaupungille tänään.

Luovutettavana on kaksi erillistä nimilistaa. Lieksalaisten allekirjoittamassa nimilistassa on allekirjoituksia 329 kappaletta, eli sen on allekirjoittanut 2,86 prosenttia kaupunkilaisista.

- Määrä ylittää kuntalain vaatiman kahden prosentin rajan, joten lain mukaan asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta, tiedotteessa todetaan.

Kyseessä on aloite Lieksan kaarisillan purkamista merkitsevän Lieksan kaupunginvaltuuston päätöksen uudelleen käsittelemiseksi ja oikaisemiseksi.

- Prosessissa ja sitä seuranneessa päätöksessä on ilmennyt selviä puutteellisuuksia ja vajavaisuuksia. Esimerkiksi käytetty nykyajan termi ”käyttöikämitoitus 20-vuotta” ei tarkoita, että silta on purkukunnossa 20 vuoden jälkeen. Myös purkamisen perusteena käytetty kaarisillan liikkuminen perustuu vain tilaajan edustajan esittämään suulliseen tuntumaan. Jos sillan liikkumista tulee, sekin on raportin mukaan korjattavissa paaluttamalla. Nykyisen sillan huolto on laiminlyöty, asiaa perustellaan.

Toisen, niin sanotun tukilistan, on allekirjoittanut 277 ei-lieksalaista.