Joensuun perinteinen vanhojen autojen vappukulkue katkeaa juuri ennen juhlavuotta - syynä keskustan liikennejärjestelyt

Joensuussa perinteisesti ajettua vanhojen autojen vappuajoa ei tänä vuonna järjestetä. Vanhat autot ovat perinteisesti ajaneet kulkueessa vappupäivänä Joensuun keskustassa.

39 vuotta järjestetty perinne katkeaa tänä vuonna Joensuun keskustan hankalista ajo-olosuhteita johtuen. Joensuun keskustassa on tällä hetkellä paljon poikkeusjärjestelyjä torin ympärillä toriparkin rakentamisen vuoksi.

Kulkueen sijaan tänä vuonna 40 vuotta täyttävä Pohjois-Karjalan automobiilikerho järjestöö Joensuun raviradalla drive-in shown kello 10-12. Show on avoin kaikille vanhoille harrasteautoille ja näiden matkustajille. Alueelle tulevan auton oltava vähintään vuosimallia 1978 tai sitä vanhempi tai auton on oltava museorekisteröity, mikäli se on tätä vuudempi.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.