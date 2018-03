Mikko Heickell Kiteen elinkeinopäälliköksi

Sievin kunnan omistama Sievin teollisuuspuisto Oy pääsee etsimään uuttaa toimitusjohtajaa, sillä nykyinen aloittaa Kiteellä elinkeinopäällikkönä ensi elokuussa. Vuonna 1976 syntynyt Mikko Heickell tuli valituksi toimeen yksimielisesti.

Heickell on koulutukseltaan agrologi AMK. Hänellä on monipuolinen kokemus työelämästä: hän on muassa ollut K-kauppiaana ja on edelleen kouluttajana omassa yrityksessään.

Kiteen elinkeinopäällikön tehtävä on muun muassa hankkia kansainvälisiä kontakteja, sijoittajia ja Kiteelle sijoittuvia yrityksiä. Lisäksi hänen toivotaan markkinoivan alueen osaamista, tiloja ja muita resursseja.

Mieluista elinkeinopäällikköä Kitee on hakenut viime syksystä lähtien. Kolme hakukierrosta toi yhteensä 41 toimesta kiinnostunutta hakijaa; Heickell tarttui syöttiin viimeisellä hakukierroksella.