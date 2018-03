Piispa Jari Jolkkoselle uusi piispankaapu

Piispa Jari Jolkkonen on saanut oman piispankaavun. Tähän asti piispa Jolkkonen on käyttänyt edeltäjänsä piispa Wille Riekkisen kaapua.

Suunnittelun ja taidekirjonnan on toteuttanut tekstiilitaiteilija Helena Vaari. Piispankaavun ja hiipan on ommellut artenomi Tytti Helles. Kaapuun kiinnitetyt korukivet pohjineen on hionut hopeaseppä Soili-Riikka Andersson.

Piispallinen asu on piispan juhlavaate ja työasu, johon kuuluvat piispankaapu, hiippa ja stola. Stolan väri vaihtelee kirkkovuoden mukaan, siksi niitä on neljä.

Piispan liturginen asu palvelee kirkon sanomaa. Tekstiilien symboliikka julistaa sanaa ja kertoo jatkuvuudesta ja piispan paimentehtävästä hiippakunnassa, Kuopion hiippakunta tiedottaa.

Helena Vaari on suunnitellut piispan asuun Kuopion hiippakuntaan ja piispan tehtävään liittyvää symboliikkaa. Hiippakunnan luonto, metsät, järvet ja vaaramaisemat yhdistyvät kristilliseen symboliikkaan.

Piispa Jari Jolkkonen ottaa uuden piispankaavun käyttöön pääsiäisyön messussa Kuopion tuomiokirkossa lauantaina 31. maaliskuuta kello 23.