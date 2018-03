Kolumni: Huominen on aina tulevaisuutta

Suuri kansallisfilosofi Matti Nykänen on sanonut, että elämä on ihmisen parasta aikaa.

Aika mainioita aikaan liittyviä fundeerauksia on muitakin: Huominen on aina tulevaisuutta. Ja toinen: Hyvä aikataulu on sellainen, että ikinä ei olla myöhässä mistään.

Samalla filosofisen suurpiirteisellä täsmällisyydellä kannattaa suhtautua myös jokavuotiseen, turhaan vouhotukseen kesäajasta ja talviajasta.

Keväällä odotetaan parempia aikoja, mutta ei niitä ikinä tule, kun kesäaika herättää liian aikaisin tai pakottaa valvomaan yömyöhään.

Unohtuu, että kesä ei tule kellon eikä kalenterin mukaan. Kesä on kuin muuttolintu. Tulee kun tulee sitten, kun on valmis tulemaan. Aina on tullut.

Syksyllä sama vollotus, mutta niin päin, että pahemmat ajat ovat vasta tulossa. Heti kevätväsymyksen jälkeen päälle iskee syysmasennus ja alkaa pitkä pimeä yö.

Syksy ei ole vuodenaika vaan mielentila. Ilmanko aktiivimalli ärsyttää työttömiä.

Miten voi nukkua talvellakaan, kun olympialaiset tulevat telkkarista keskellä yötä ja formulat aamulla ennen kuin kukko kiekaisee. Herää siinä sitten aamulla ajoissa töihin, jos on silmät sirrillään ja naama norsunpyllynä.

Syksystä ja talvesta jos saisi mitään tekemättä enemmän rahaa kuin kesästä, niin sitten olisi hyvä. Kolmepäiväisestä juhannuksesta ei kuitenkaan tingitä, tai torilla tavataan ja hallitus kaadetaan. Se on sata ja nakki!

EU ei tule koskaan suostumaan yhteiseen eurooppalaiseen kesäaikaan ainakaan suomalaisten tahtomalla tavalla. Toki suomalaisten kannattaa sitkeästi pyytää – niin kuin lohtakin, mutta kukapa antaisi omista valoisista illoistaan edes yhtä tuntia, jotta suomalaisilla olisi parempi olla.

Ehkä siksi suomalaisten kannattaa suhtautua kesään, elämään yleensä ja aikaan erityisesti kuin profeetta Nykänen viinaan. Alkoholiongelmaa ei ole, kun on alkoholia. Toisaalta ”ohilyöntejä voi tulla niin elämässä kuin pesäpallossakin”.

Mutta elämä opettaa, kun antaa elämän opettaa.

Profeetta Nykänen on vanhan liiton mies. Hänen uskoo tuumineen: Kaiken kokeneena voi sanoa, että vielä on jotakin kokematta.

Helposti unohtuu, että aika on suure, määre ja lopulta vain sopimuskysymys. Sekunnit ja minuutit ovat olleet käytössä vasta muutamia satoja vuosia, tunnit ja viikot toki pitempään.

Jossakin on joku sopinut puolestamme myös, että aikakäsitys on kehänkaltainen pyöreä kellotaulu. Toinen vaihtoehto olisi suoraviivainen 12 tai 24 tunnin aikajana, mutta tuskin sellaisesta rannekelloa saisi.

Vuorokauden alkaminen ja päättyminen on sovittu sekin. Meillä vuorokausi vaihtuu keskiyöllä, paitsi teineillä, joilla se tapahtuu joustavasti joskus iltapäivästä sitten, kun sattuu heräämään. Filosofi Nykänen opettaa, että sen jälkeen osaa tehdä mitä vaan, kun oppii syömään lihapullat haarukalla.