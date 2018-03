Iltapäiväkerhomaksut nousevat Kontiolahdella ja Liperissä

Pääsääntöisesti ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille tarkoitetun iltapäiväkerhotoiminnan maksut ovat nousemassa niin Kontiolahdella kuin Liperissä.

Kontiolahdella maksukorotuksia perustellaan sillä, että kustannukset ovat nousseet noin 15 prosenttia. Maksuja nostetaan noin kahdeksalla prosentilla.

Kontiolahdella ylin kuukausimaksu on nousemassa 120 eurosta 130 euroon. Ylintä maksua maksetaan, jos lapsi on kerhossa yli 10 päivää kuukaudessa ja viisi tuntia päivässä. Alle 10 päivää kerhossa olevista peritty 60 euron maksu nousee 65 euroon.

Kontiolahden 4H-yhdistyksen järjestämissä iltapäiväkerhoissa on ollut tänä lukuvuonna ennätysmäärä oppilaita, keskimäärin 195 oppilasta kuukaudessa.

Liperissä korkein iltapäiväkerhomaksu on nousemassa 90 eurosta sataan euroon kuukaudessa. Korkein maksu maksetaan, jos lapsi on vähintään 10 päivää kuukaudessa kerhossa. Jos kerhopäivät jäävät alle kymmenen, kuukausimaksu on jatkossa 55 euroa.

Uudet maksut tulevat voimaan ensi lukuvuoden alusta.