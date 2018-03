Oikaisu: Seurakuntayhtymä ei ole päättänyt seurakuntatalon rakentamisesta Enoon

Karjalainen 29.3.2018: Jutussa Enon koulupäätöksestä tehdystä valituksesta oli valitukseen sisältynyt asiavirhe. Joensuun evankelisluterilainen seurakuntayhtymä ei ole päättänyt uuden seurakuntatalon rakentamisesta Enoon eikä myöskään ehdottanut Joensuun kaupungille yhteistyötä koulurakentamiseen. Yhtymä on perustanut työryhmän selvittämään Enon seurakuntatalon tilannetta, koska rakennuksessa on todettu rakennevaurioita, ja rakennuksen korjausvastuu on mittava. Työryhmä esittelee valmiin hankesuunnitelman syksyn 2018 aikana.