Jippoa perustamassa ollut Jorma Karttunen juoksee yhä kentän laidalla - "Se on elämys"

Jalkapallo ja Jippo ovat kumpikin hyvin tärkeitä Jorma Karttuselle . Huhtikuussa 60 vuotta täyttävä Karttunen oli ensin perustamassa Jippoa, nyt hän on seuran puheenjohtaja. Tosin oli hän sitä jo seurahistorian alussa 2000-luvun ensimmäisinä vuosina, ja seuran lääkärin hommia Karttunen on tehnyt koko ajan.

Veri on vetänyt pallon perään tämän itsekin nuorempana JoPS:ssa, JMP:ssä ja Karpalossa pelanneen lääkärin.

Karttunen saattaa Jipon pelin aikana juoksennella kädet viuhtoen sivurajan tuntumassa kannustamassa pelaajiaan ja innostamassa katsojia.

- Se on semmoinen elämys. Kun oma joukkue pelaa, niin mikä se on, mikä pistää välillä juoksemaan pitkin sivurajaa, kyselee puheenjohtaja itsekin.

Puheenjohtaja ei voi olla muistelematta viime syksyn nousukamppailua Joensuun keskuskentällä. Katsomossa oli liki 600 ihmistä ja tunnelma käsinkosketeltavan upea. Vielä kun tuli kruununa se nousu Kolmosesta Kakkoseen.

Kakkoseen nousseen joukkueen tilanteen Karttunen kokee nyt hyvänä.

- Yleisfiilinki on erittäin hyvä. Joukkueessa on tekemisen meininki. Siinä on yhdistelmä omia nuoria pelaajia ja muutama täsmähankinta. Tässä Kakkosessa pyrimme pärjäämään.

