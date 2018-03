Ikoneita maalaava Toini, 79: "Maalarina ihmisestä ei tule ikinä valmista"

Ensimmäinen Toini Jundtin maalaama ikoni on Jumalan äidin ikoni.

Ikonimaalaus: Toini Jundt panee maalauksensa syrjään moneksi päiväksi, jotta huomaa virheet.

Valtimolainen Toini Jundt, 79, on eläkkeellä ollessaan innostunut ikonimaalauksesta. Hän on vapaakirkkolainen, mutta ortodoksinen uskonto ja ikonit ovat aina kiehtoneet häntä. Monena pääsiäisenä hän on ollut seuraamassa jumalanpalvelusta Uspenskin katedraalissa Helsingissä.