Ylämyllyn kirjasto siirtyy K-Marketin kiinteistöön, kun kauppa muuttaa

Vuosia tilanahtaudesta kärsinyt Ylämyllyn kirjasto on saamassa uudet tilat aivan taajaman keskipisteeseen nykyisen K-Marketin kiinteistöön.

K-Market puolestaan siirtyy Liperintien toiselle puolelle ensi kesäksi valmistuvaan uuteen liikekeskukseen.

K-Marketin kiinteistön omistaja on halukas vuokraamaan Liperin kunnalle tilat kirjastotoimen käyttöön. Kievarintie 2:ssa on lähes 600 neliön tilat, kun Ylämyllyn kirjastolla on nykyisellään yritystalolla käytössään 150 neliötä.

Uusi kiinteistö mahdollistaa muun muassa toiminnallisesti nykyistä monipuolisemmat tilat.

Ylämyllyllä on yli 5 000 asukasta ja noin 40 prosenttia asukkaista on alle 30 vuotiaita ja lapsiperheitä. Kirjastossa on vuosittain noin 20 000 kävijää, jotka tekevät lähes 80 000 lainaa.

Liperin elinympäristölautakunta käsittelee tilojen vuokraamista pääsiäisen jälkeisellä viikolla.