Kolilla toimiva Ilovoltti Oy palkittiin vastuullisuudesta - "Edelläkävijä ja esimerkki uusille yrityksille"

Valintaperustelujen mukaan yritys on tehnyt pitkäjänteistä ja laadukasta työtä luonto- ja hyvinvointimatkailun parissa.

- Yrittäjät Irja Tanskanen, Hanna Kurvi ja Marja Lahti ovat olleet aikaansa edellä. Tänä päivänä yhä suurempi osa matkailijoidta kaipaa kiireisen kaupunkielämän vastapainoksi aitoja elämyksiä luonnon helmassa, perusteluissa todetaan.

- Ilovoltti Oy täyttää erinomaisesti vastuullisen matkailun kriteerit sekä toimii edelläkävijänä ja esimerkkinä uusille yrityksille.

Erityisen ansiokasta yhdistyksen mukaan on Ilovoltin tapa ottaa tarinat, taide ja paikallinen kulttuuri ottaminen osaksi luontokokemusta ja -elämystä.

Ilovoltin tukikohtana Kolilla on muun muassa ulkoiluvälineitä vuokraava Retkitupa. Yritys tarjoaa myös elämyspalveluita. Yrityksen uusin osakas Marja Lahti kertoo, että yrittäjät olivat iloisia ja yllättyneitä palkinnosta. Lahden mukaan yrityksessä on panostettu vastuullisuuteen monella tavalla. Esimerkiksi retkeiluvarusteiksi on valittu mahdollisimman kestäviä tuotteita, kertakäyttötavaraa ei käytetä ja pesuaineet ovat ekologisia.

- Mahdollisimman paljon ostamme paikallisilta, esimerkiksi retkieväät. Osa vastuullisuutta on se, että retket sopivat kaikille, Lahti kertoo.

Hänen mukaansa yritys ei myöskään esimerkiksi käytä moottoriajoneuvoja retkillä.

Pohjois-Karjalan Matkailu ry viettää tänä vuonna 125-vuotisjuhlavuottaan. Vuoden 2018 vastuullisen matkailutoimijan kunniakirja luovutettiin yhdistyksen vuosikokouksessa torstaina.

Sähkettä muokattu 30.3.2018 kello 17.05: Täydennetty Marja Lahden kommenteilla.