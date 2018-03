Ristin juurelta -musiikkinäytelmässä Enossa yli 300 hengen yleisö

Veräjän ry:n musiikkinäytelmä Ristin juurelta keräsi Enon kirkkoon pitkänäperjantaina yli 300 katsojaa, yhdistyksestä kerrottiin lauantaina.



Näytelmä perustuu Eino J. Härkösen maalaamaan alttaritauluun, jossa on ristiinnaulitun Jeesuksen lisäksi äiti Maria, Marian sisko Salome, Maria - Klopaksen vaimo, Maria Magdalena, opetuslapsi Johannes ja sotilas.



Musiikkina näytelmässä kuullaan rockia, kuten Happoradiota ja Apulantaa sekä Pekka Simojoen gospelia.



Näyttelijöiden, kuoron ja bändin joukossa on 30 henkilöä, joissa on sekä ammattilaisia että harrastajia.



Ohjaajana on enolainen nuorisotyönohjaaja-näyttelijä Saija Ihalainen.



Käsikirjoitus on ryhmän omaa tuotantoa.





Teoksen kantaesitys on viime vuodelta, ja silloin esityksen näki kiertueen aikana noin 1 330 katsojaa.



Esitys nähdään vielä huomenna sunnuntaina kello 18 Noljakan kirkossa, maanantaina 2.4. kello 13 Pyhäselän kirkossa sekä sunnuntaina 8.4. kello 18 Rantakylän kirkossa.



Esityksiin on vapaa pääsy.



Veräjä ry. on vuonna 2000 perustettu kristillisen kulttuurin yhdistys.