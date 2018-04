Katseet katolle – kestääkö rakennuksesi vielä tulevan lumimyräkän?

Kattojen lumikuormia on nyt syytä tarkkailla ja tarvittaessa keventää, sillä alkuviikon aikana Pohjois-Karjalaan on luvassa jopa 20 senttiä lisää lunta.



Erityistä huomiota tulee kiinnittää hallien ja suurten rakennusten katoilla oleviin lumikuormiin.



Pelastuslaitoksen mukaan suurin romahtamisriski on rakennuksissa, joiden kattorakenteissa on pitkät jännevälit. Tällaisia ovat esimerkiksi urheiluhallit, varastohallit, suuret kauppaliikkeet, ratsastusmaneesit ja maatalousrakennukset.



Pohjois-Karjalassa rakennusten katoilla on nyt monin paikoin jopa yli 80 sentin lumikuormia.



Pelastuslaitos muistuttaa, että itse lumien pudotuskin voi olla turvallisuusriski, joten turvavälineet, kuten valjaat, kannattaa olla kunnossa.