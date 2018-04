Hallituksen jäseniä pk-yrityksille välittävä Hallituspartnerit valitsi Itä-Suomeen uuden johdon

Hallituksen jäseniä pk-yrityksille välittävä Hallituspartnerit Itä-Suomi valitsi vuosikokouksessaan uuden hallituksen.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi nousee Pieksämäen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen. Uusina jäseninä aloittavat Satu Koskinen Joensuusta ja Petteri HeimonenKuopiosta. Hallituksessa jatkavat Jarmo Kemppainen Mikkelistä, Kari Pulkkinen Joensuusta ja Sirpa Karppi Kuopiosta.

- Näen tehtävän Hallituspartnereissa erittäin tärkeänä, sillä systemaattinen hallitustyö on pk-yrityksissä valitettavan alihyödynnetty voimavara. Hallitustyön kehittämisen kynnys on usein korkea, ja yrittäjät saattavat esimerkiksi pelätä oman päätäntävaltansa kapenevan ulkopuolisten hallituksen jäsenten tulon myötä. Tosiasiassa suunnitelmallisen hallitustyön vaikutukset ovat yleensä pelkästään positiivisia, Arto Sepponen kertoo yhdistyksen tiedotteessa.

Hallituspartnerit Itä-Suomi on osa valtakunnallista Hallituspartnerit-verkostoa, jonka tehtävänä on kehittää pk-yritysten hallitustyötä. Jäseniä yhdistyksellä on tällä hetkellä noin 80.