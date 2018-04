Polvijärven nuorten kesätyöhaku alkaa keskiviikkona

Polvijärven kunnan nuorten kesätyöpaikkoja voi hakea ensimmäistä kertaa sähköisesti, ja kunta tarjoaa polvijärveläisille nuorille kesätöitä myös kesällä 2018.

Kesätyöhaku alkaa 4. huhtikuuta kello 8 ja päättyy 2. toukokuuta. Hakuajan päätyttyä kunta lähettää tiedotteen toimintaohjeineen kaikille kesätyön hakijoille, tiedotteessa kerrotaan.

Vuonna 2018 kesätöihin otetaan vuosina 1999-2002 syntyneitä polvijärveläisiä nuoria.

Lisäksi kesätöihin otettava on koululainen tai opiskelija, joka jatkaa opintojaan syksyllä 2018 ja joka ei ole saanut muuta työtä, jää työttömyysturvan ulkopuolelle tai ei ole saanut muualta työtä vähintään kahdeksi viikoksi.

Nuorten kesätyön työllistämisaika on kymmenen työpäivää, ja työaika on kuusi tuntia päivässä viitenä arkipäivänä viikossa ajalla 1.5.-31.8.2018. Palkkaus on 30 euroa vuorokaudessa.

Työkohteet ovat yrityksissä, yhteisöissä ja yksityisten kuntalaisten palveluksessa sekä kunnan hallintokuntien tehtävissä. Ensisijaisesti nuoren tulee hankkia työpaikka itse, tiedotteessa todetaan.

Tänä vuonna nuoret voivat ensimmäistä kertaa hakea kesätöitä sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Kesätyöhakemukset tehdäänkin ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry -palvelussa osoitteessa http://www.kuntarekry.fi

Hakemuslomakkeen voi myös tulostaa kunnan verkkosivuilta http://www.polvijarvi.fi/nuortenkesatyot

Samasta osoitteesta löytyy myös lisätietoa kesätyöhakuun liittyen.

Paperisia lomakkeita saa myös kunnanvirastolta osoitteesta Polvijärventie 15.

Paperiset hakemukset toimitetaan osoitteeseen Polvijärven kunta/Kesätyöpaikat, Polvijärventie 15, 83700 Polvijärvi.