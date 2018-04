Kolumni: Kaukaa viisaat pakastavat nyt muovipusseja

Kuluttajaa on niin helppo syyllistää. Sodassa muovipusseja vastaan otetaan pian käyttöön aiempaa kovemmat aseet. Muovipussien vastaisen ilmapiirin hehkuttaminen ei riitä. Suomessa käytetään yhä noin 300 miljoonaa muovikassia vuodessa. Jokaisen suomalaisen syntisäkki on 55 muovikassin kokoinen.

Syntisäkistä on helppo päästä eroon. Taiteilija Mikko Kuustonen opetti taannoin telkkarissa, kuinka muovipussi taitellaan halki, poikki ja pinoon. Muovipussista tulee pieni ja ohut lättänä, jota on helppo säilyttää. Yhteen muovipussiin mahtuu noin 55 tiiviiksi paketiksi muotoiltua muovipussia.

Sitten pussin voi panna vaikka pakastimeen, mutta ei missään tapauksessa sekajätteisiin. Pääsee kerralla eroon vuoden synneistä. Jos pakastimessa on tilaa, sinne voi mahtua koko perheen synnit, kenties naapurinkin.

Pakastaminen tappaa pöpöt pussin pinnalta ja sisältäkin. Kun syväjäädytetyt pussit ovat pakastimessa, ne eivät tuhoa ympäristöä eivätkä levitä myrkkyjään maailman vesiin. Luonto kiittää.

Sitä paitsi pakastimessa pussit ovat varmassa tallessa. Tietää heti, mistä ottaa, kun tulee pussin puute tai tarve.

Pussikapelo tulee, jos hallitus toteuttaa kaavailunsa kovemmista aseista. Koska muovikassien muuttaminen maksulliseksi ei lopettanutkaan niiden käyttöä, kertoo se, että kuluttajilla on löysää rahaa. Hallitus kehittelee muoviveroa. Maailma pelastuu, kun muovikassit pannaan verolle. Sen jälkeen veroa on vara korottaa joka vuosi.

Muovipussista voi tulla ylellisyystuote, johon köyhillä ei ole rahaa. Pussien käyttö kuitenkin jatkuu. Varakkaiden turhuuksista on tärkeä päästä eroon. Hallituksella on vielä yksi keino käyttämättä. Kielletään kokonaan muovipussien käyttö Suomessa ja niiden maahantuonti muualta Suomeen.

Syntyy muovipussien harmaata kauppaa ja laitonta maahantuontia. Siksi on hyvä, että rehellisillä, kunnon suomalaisilla on omassa pakastimessa omia muovipusseja. On mistä ottaa, kun tulee tarve, eikä tarvitse etsiä, kun tietää, missä niitä on.

Käyttökielto tuskin lopettaa käyttöä, sillä on muovipussi kuitenkin aika kätevä. Sellaisen kun laittaa villasukan päälle, ei kevätloska kastele jalkoja, vaikka saappaassa olisi reikä.

Toki muovipussin voi naamioida yleisesti hyväksyttäväksi kantovälineeksi laittamalla sen paperipussin tai tuohirepun sisälle.

Maahantuontikielto synnyttää uutta yritteliäisyyttä ja pitää viranomaiset virkeänä. Liivijengien liikkumista maasta toiseen on vahdittava entistä herkemmällä silmällä, kun saattavat vaikka salakuljettaa muovipusseja.

Tietysti onhan se niinkin, että muovipussien pakastaminen lisää sähkönkulutusta. Kaikkea ei voi saada. Kun yhtäällä vähentää kuluttamista, lisää toisaalla kuormitusta.

Sähkönkulutuksen lisääminen on helppo kompensoida. Aina voi vähentää turhaa sähköautoilua ja sähköpyöräilyä. Käveleminen kuluttaa kenkiä, joten sitäkin kannattaa välttää.